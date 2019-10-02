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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТОТТЕНХЕМ - БАВАРІЯ

Лондонське зґвалтування "шпор" у відеоогляді матчу Тоттенхем – Баварія – 2:7

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Лондонське зґвалтування "шпор" у відеоогляді матчу Тоттенхем – Баварія – 2:7
Мюнхенські "ґвалтівники" / ФК Баварія

Мюнхенська Баварія знищила лондонський Тоттенхем у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

12’ Сон Хин Мін
61’ Харрі Кейн
 
Йозуа Кімміх 15’
Роберт Лєвандовскі 45’
Серж Гнабрі 53’
Серж Гнабрі 55’
Серж Гнабрі 83’
Роберт Лєвандовскі 87’
Серж Гнабрі 88’
12’ Сон Хин Мін
15’ Йозуа Кімміх
45’ Роберт Лєвандовскі
53’ Серж Гнабрі
55’ Серж Гнабрі
61’ Харрі Кейн
83’ Серж Гнабрі
87’ Роберт Лєвандовскі
88’ Серж Гнабрі

На 12-й хвилині Тоттенхем вийшов вперед, коли Толіссо втратив м'яч перед власним штрафним майданчиком, а Сіссоко віддав на Сона – і кореєць переграв Нойєра.

Баварія зрівняла Тоттенхем із землею 7 голами в Лізі чемпіонів – покер Гнабрі, дубль Лєвандовскі

Баварія зрівняла рахунок уже за 5 хвилин. Кімміх отримав простір перед чужим штрафним майданчиком, знайшов момент для удару та ювелірно послав м'яч у дальній кут. А під завісу першого тайму Лєвандовскі вирішив долю гольового епізоду блискучим ударом у праву "шістку".

Друга половина гри стала справжнім бенефісом Сержа Гнабрі. Вихованець Арсенала забив 4 м'ячі на будь-який смак, а його заспів підтримав той же Лєвандовскі. Гол Кейна з пенальті лише додав родзинки до матчу, який завершився із незвичним для футболу рахунком 2:7.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Аталанта – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – як це було
1 жовтня
21347
Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем - Баварія Баварія Баварія
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