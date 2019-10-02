Лондонське зґвалтування "шпор" у відеоогляді матчу Тоттенхем – Баварія – 2:7

Мюнхенська Баварія знищила лондонський Тоттенхем у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

На 12-й хвилині Тоттенхем вийшов вперед, коли Толіссо втратив м'яч перед власним штрафним майданчиком, а Сіссоко віддав на Сона – і кореєць переграв Нойєра.

Баварія зрівняла Тоттенхем із землею 7 голами в Лізі чемпіонів – покер Гнабрі, дубль Лєвандовскі

Баварія зрівняла рахунок уже за 5 хвилин. Кімміх отримав простір перед чужим штрафним майданчиком, знайшов момент для удару та ювелірно послав м'яч у дальній кут. А під завісу першого тайму Лєвандовскі вирішив долю гольового епізоду блискучим ударом у праву "шістку".

Друга половина гри стала справжнім бенефісом Сержа Гнабрі. Вихованець Арсенала забив 4 м'ячі на будь-який смак, а його заспів підтримав той же Лєвандовскі. Гол Кейна з пенальті лише додав родзинки до матчу, який завершився із незвичним для футболу рахунком 2:7.