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"Щоб створити шедевр, потрібні інші інструменти", – Почеттіно не вірить у перспективи Тоттенхема

11 травня 18:12 1441 Читать на русском
"Щоб створити шедевр, потрібні інші інструменти", – Почеттіно не вірить у перспективи Тоттенхема
Маурісіо Почеттіно / фото із соцмереж

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно вважає, що керівництво "шпор" повинне змінити підхід до управління клубом і командою.

"Я не хочу відкривати нову сторінку свого життя без чітко складеного плану. Якщо ми хочемо регулярно грати у фіналі Ліги чемпіонів, треба змінювати загальний підхід.

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Справа не в тому, щоб витрачати більше або менше грошей, а саме в тому, щоб мати правильну стратегію розвитку. В тому, що ми перебуваємо в топ-4 АПЛ і у фіналі Ліги чемпіонів, велика роль везіння.

Наївно розраховувати, що Тоттенхем в його нинішньому стані здатний постійно на рівних конкурувати з такими проектами, як Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі або Манчестер Юнайтед.

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Так, я трохи божевільний – для мене важливіша робота, ніж умови роботи. Але навіть я розумію, що для того, щоб створити шедевр, потрібні інші інструменти, ніж для виготовлення простих виробів", – цитує Почеттіно ВВС.

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Англія Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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