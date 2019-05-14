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Тоттенхэм – Ливерпуль: мерсисайдцы получат домашнюю раздевалку несмотря на гостевой статус в финале Лиги чемпионов

14 мая 00:40 354 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: мерсисайдцы получат домашнюю раздевалку несмотря на гостевой статус в финале Лиги чемпионов
Мохамед Салах / ФК Ливерпуль

Ливерпуль в финале Лиги чемпионов будет занимать раздевалку мадридского Атлетико из-за условий безопасности.

 

Тоттенхэм является номинальным хозяином в финале Лиги чемпионов на стадионе Ванда Метрополитано. Однако, по информации The Telegraph, раздевалку Атлетико получит именно Ливерпуль.

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Это связано с тем, что болельщики "красных" будут располагаться на южной трибуне стадиона, тогда как гостевая раздевалка находится ближе к северной, где будут находиться фанаты "шпор". Как сообщили организаторы матча, такое решение позволит поклонникам обеих команд подойти к Ванда Мерополитано с разных сторон.

Матч Тоттенхэм – Ливерпуль состоится 1 июня в Мадриде в 22:00 по киевскому времени.

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