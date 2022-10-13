"Шпори" погано розпочали. Айнтрахт задушив їх пресингом. Дайєр помилився у власному штрафному, внаслідок чого Камада відкрив рахунок. Однак у високого пресингу гостей була зворотна сторона – Тоттенхем мав простір для фірмових швидких атак.

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Кейн і Сон почали розривати Франкфурт. Кореєць оперативно зрівняв рахунок, потім Кейн заробив і реалізував пенальті, а наприкінці першого тайму Сон оформив дубль. Він ефектно замкнув простріл Хьойберга ударом в дотик.

По перерві Айнтрахт залишився в меншості, відквитав один м'яч, але до нічиєї було далеко. Завдяки цьому результату Тоттенхем очолив групу та зробив заявку на вихід у плей-офф. Айнтрахт опустився на останнє місце.