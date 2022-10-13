"Шпоры" плохо начали. Айнтрахт задушил их прессингом. Дайер ошибся в собственной штрафной, в результате чего Камада открыл счет. Однако у высокого прессинга гостей была обратная сторона – у Тоттенхэма было пространство для фирменных быстрых атак.

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Кейн и Сон начали разрывать Франкфурт. Кореец оперативно сравнял счет, затем Кейн заработал и реализовал пенальти, а в конце первого тайма Сон оформил дубль. Он эффектно замкнул прострел Хейберга ударом в касание.

После перерыва Айнтрахт остался в меньшинстве, отквитал один мяч, но до ничьей было далеко. Благодаря этому результату Тоттенхэм возглавил группу и сделал заявку на выход в плей-офф. Айнтрахт опустился на последнее место.