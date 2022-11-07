"ПСЖ – сильний суперник. Цього сезону ми вже мали серйозних опонентів у групі. Нас не нагородили за ідеальний груповий етап, але ПСЖ теж не буде в захваті від того, що вони зіткнулися з нами. Втім, до гри ще далеко, попереду чемпіонат світу.

Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до форварда Баварії

Сьогодні немає сенсу думати про Париж. Наразі у нас є Вердер, потім Шальке, а потім чемпіонат світу. Ми поки не будемо говорити про матчі з ПСЖ", – цитує Нагельсманна Bayern&Germany.

Нагадаємо, Баварія набрала максимальні 18 очок у групі з Інтером, Барселоною та Вікторією, однак це не допомогло уникнути серйозного суперника на стадії 1/8 фіналу ЛЧ. Перші поєдинки відбудуться 14/15 та 21/22 лютого, а матчі-відповіді – 7/8 та 14/15 березня.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Ліверпуль – Реал, жахіття для Мессі, особлива місія Яремчука