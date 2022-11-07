Топ-пара откроет плей-офф Лиги чемпионов – известно точное расписание матчей 1/8 финала
УЕФА обнародовал окончательный календарь матчей в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Подробное расписание поединков появилось на официальном сайте турнира. В первый же день сойдется едва ли не самая интересная пара этого этапа – ПСЖ будет принимать Баварию.
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Лига чемпионов, расписание матчей 1/8 финала
14 февраля / 8 марта (второй матч со сменой хозяина)
Милан – Тоттенхэм
ПСЖ – Бавария
15 февраля / 7 марта
Брюгге – Бенфика
Боруссия Д – Челси
21 февраля / 15 марта
Ливерпуль – Реал
Айнтрахт Ф – Наполи
22 февраля / 14 марта
РБ Лейпциг – Манчестер Сити
Интер – Порту
Все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени. Пары были определены сегодня на жеребьевке в швейцарском Ньоне
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