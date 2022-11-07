Подробное расписание поединков появилось на официальном сайте турнира. В первый же день сойдется едва ли не самая интересная пара этого этапа – ПСЖ будет принимать Баварию.

"Нас не наградили за идеальный групповой этап": Нагельсманн пожаловался на жестокий жребий ЛЧ, избравший Баварии ПСЖ

Лига чемпионов, расписание матчей 1/8 финала

14 февраля / 8 марта (второй матч со сменой хозяина)

Милан – Тоттенхэм

ПСЖ – Бавария

15 февраля / 7 марта

Брюгге – Бенфика

Боруссия Д – Челси

21 февраля / 15 марта

Ливерпуль – Реал

Айнтрахт Ф – Наполи

22 февраля / 14 марта

РБ Лейпциг – Манчестер Сити

Интер – Порту

Все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени. Пары были определены сегодня на жеребьевке в швейцарском Ньоне

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов: Ливерпуль – Реал, ужас для Месси, особенная миссия Яремчука