Тимощук може втратити половину майна – дружина екс-капітана збірної України подала позов до суду

Колишній півзахисник збірної України Анатолій Тимощук ризикує отримати чергові проблеми. Після відкритих кримінальних справ у Німеччині екс-капітан "синьо-жовтих" змушений судитися і в Росії.

Де-юре дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька подала позов до екс-капітана збірної України про поділ майна та стягнення аліментів. Справу розгляне Петроградський районний суд Санкт-Петербурга, повідомляє російське видання Фонтанка.

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Як інформує джерело, Навроцька просить визнати спільно нажитими п'ять об'єктів нерухомості в елітному будинку на Крестовському острові. На їхнє будівництво Тимощук в 2016 році уклав договори пайової участі. Також позивачка просить стягнути половину коштів спортсмена на рахунках в Газпромбанку, а ще вимагає стягувати третину щомісячних доходів футболіста на користь їхніх двох неповнолітніх дітей.

У позовній заяві зазначено, що Навроцька неодноразово зверталася до Тимощука з проханням виплачувати аліменти, але отримувала відмову. Нагадаємо, Тимощук та Навроцька не живуть разом вже декілька років, однак юридично їхній шлюб не розірваний, хоча відповідний процес триває з 2014-го року. В інтерв'ю "Футбол 24" де-факто колишня дружина екс-капітана збірної України розповіла про його проблеми із законом у Німеччині.

"Суд прийняв заходи щодо забезпечення позову і заборонив здійснювати будь-які реєстраційні дії з об'єктами нерухомості, що належать Тимощуку", – уточнив юрист Андрій Тиндик.

Зазначимо, Тимощук є рекордсменом збірної України за кількістю проведених матчів за національну команду – їх у нього 144.

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