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Тер Штеген не святкував гол Мессі після фейлу Де Хеа – несподівана причина такої поведінки

19:46 492 Читать на русском
Тер Штеген не святкував гол Мессі після фейлу Де Хеа – несподівана причина такої поведінки
Марк-Андре тер Штеген / фото із соцмереж

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген відзначився благородним вчинком під час матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона – Манчестер Юнайтед.

16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью
 
16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью

В поєдинку, який відбувся на Камп Ноу минулого вівторка, воротар манкуанців пропустив курйозний гол після удару Ліонеля Мессі. Його колега по амплуга з Барселони, на подив каталонським уболівальникам, не святкуав це взяття воріт разом із командою.

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"Я не зрадів, бо така ж ситуація могла б трапитися і зі мною. Всі знають, що Де Хеа – один із найкращих воротарів світу", – цитує тер Штегена bild.de.

Нагадаємо, Барселона вибила в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед, а у півфіналі турніру зустрінеться з Ліверпулем.

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