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Тен Хаг: Було б класно у матчі з Реалом здобути перемогу

06:00 107 Читать на русском
Тен Хаг: Було б класно у матчі з Реалом здобути перемогу
Ерік Тен Хаг / Фото: соцмережі

Наставник Аякса Ерік Тен Хаг поділився очікуваннями від матчу проти Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Френкі де Йонг здоровий, він з нетерпінням чекає цього матчу, як і всі інші.

Роналду, Мессі, одноклубник Коноплянки та ще 8 гравців, за якими варто спостерігати в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Топові команди можуть показувати надзвичайно атакувальний футбол, але вони здатні і закритися, після чого ловлять суперника на контратаках. У Реала досвідчена команда. Там грають такі футболісти як Серхіо Рамос, Тоні Кроос, Лука Модріч і Карім Бензема, але є і молодь.

Було б здорово здобути перемогу, це дуже гідне завдання. Ми знаємо, що можемо бути конкурентоспроможними на цій сцені, особливо тут, в Амстердамі", – цитує Тен Хага офіційний сайт УЄФА.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аякс – Реал розпочнеться сьогодні о 22:00.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс

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Ліга чемпіонів Аякс - Реал Мадрид Аякс Аякс Ерік Тен Хаг Ерік Тен Хаг
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