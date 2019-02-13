Тен Хаг: Було б класно у матчі з Реалом здобути перемогу

Наставник Аякса Ерік Тен Хаг поділився очікуваннями від матчу проти Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Френкі де Йонг здоровий, він з нетерпінням чекає цього матчу, як і всі інші.

Роналду, Мессі, одноклубник Коноплянки та ще 8 гравців, за якими варто спостерігати в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Топові команди можуть показувати надзвичайно атакувальний футбол, але вони здатні і закритися, після чого ловлять суперника на контратаках. У Реала досвідчена команда. Там грають такі футболісти як Серхіо Рамос, Тоні Кроос, Лука Модріч і Карім Бензема, але є і молодь.

Було б здорово здобути перемогу, це дуже гідне завдання. Ми знаємо, що можемо бути конкурентоспроможними на цій сцені, особливо тут, в Амстердамі", – цитує Тен Хага офіційний сайт УЄФА.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аякс – Реал розпочнеться сьогодні о 22:00.