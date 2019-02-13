toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Тен Хаг: Было бы здорово в матче с Реалом одержать победу

06:00 39 Читати українською
Тен Хаг: Было бы здорово в матче с Реалом одержать победу
Эрик Тен Хаг / Фото: соцсети

Наставник Аякса Эрик Тен Хаг поделился ожиданиями от матча против Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Фрэнки де Йонг здоров, он с нетерпением ждет этого матча, как и все остальные.

Роналду, Месси, одноклубник Коноплянки и еще 8 игроков, за которыми стоит наблюдать в 1/8 финала Лиги чемпионов

Топовые команды могут показывать очень атакующий футбол, но они способны и закрыться, после чего ловят соперника на контратаках. У Реала опытная команда. Там играют такие футболисты как Серхио Рамос, Тони Кроос, Лука Модрич и Карим Бензема, но есть и молодежь.

Было бы здорово одержать победу, это очень достойная задача. Мы знаем, что можем быть конкурентоспособными на этой сцене, особенно здесь, в Амстердаме", – цитирует Тен Хага официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Аякс – Реал начнется сегодня в 22:00.

Лига чемпионов1/8 финалаЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Среда 13 февраля 2019

Аякс

live
0 : 0
Реал Мадрид
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Аякс - Реал Мадрид Аякс Аякс Эрик Тен Хаг Эрик Тен Хаг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
52
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук