Тен Хаг: Было бы здорово в матче с Реалом одержать победу

Наставник Аякса Эрик Тен Хаг поделился ожиданиями от матча против Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Фрэнки де Йонг здоров, он с нетерпением ждет этого матча, как и все остальные.

Роналду, Месси, одноклубник Коноплянки и еще 8 игроков, за которыми стоит наблюдать в 1/8 финала Лиги чемпионов

Топовые команды могут показывать очень атакующий футбол, но они способны и закрыться, после чего ловят соперника на контратаках. У Реала опытная команда. Там играют такие футболисты как Серхио Рамос, Тони Кроос, Лука Модрич и Карим Бензема, но есть и молодежь.

Было бы здорово одержать победу, это очень достойная задача. Мы знаем, что можем быть конкурентоспособными на этой сцене, особенно здесь, в Амстердаме", – цитирует Тен Хага официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Аякс – Реал начнется сегодня в 22:00.