Тен Хаг – про розгром Реала: Це було дуже близько до досконалості

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг прокоментував перемогу над Реалом у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Це було дуже близько до досконалості. За підсумками двох матчів ми безумовно заслужили вихід у наступний раунд. Мені дуже сподобалося спостерігати за моєю командою цього вечора.

Реал – Аякс – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Не будемо забувати, що ми стартували з кваліфікації. Але ми все ще продовжуємо боротися за три трофеї – і хочемо виграти їх усі. Я не можу вплинути на жеребкування, тому навіть не буду думати про це. Всі можливі суперники – великі клуби. Але і Реал теж був таким", – цитує Тен Хага офіційний сайт УЄФА.

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