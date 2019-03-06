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Тен Хаг – про розгром Реала: Це було дуже близько до досконалості

08:50 75 Читать на русском
Тен Хаг – про розгром Реала: Це було дуже близько до досконалості
Ерік Тен Хаг / Соцмережі

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг прокоментував перемогу над Реалом у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

70’ Марко Асенсіо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

"Це було дуже близько до досконалості. За підсумками двох матчів ми безумовно заслужили вихід у наступний раунд. Мені дуже сподобалося спостерігати за моєю командою цього вечора.

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Не будемо забувати, що ми стартували з кваліфікації. Але ми все ще продовжуємо боротися за три трофеї – і хочемо виграти їх усі. Я не можу вплинути на жеребкування, тому навіть не буду думати про це. Всі можливі суперники – великі клуби. Але і Реал теж був таким", – цитує Тен Хага офіційний сайт УЄФА.

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Теги
Аякс Аякс Ліга чемпіонів Ерік Тен Хаг Ерік Тен Хаг Реал Мадрид - Аякс
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