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Тен Хаг – о разгроме Реала: Это было очень близко к совершенству

08:50 54 Читати українською
Тен Хаг – о разгроме Реала: Это было очень близко к совершенству
Эрик Тен Хаг / Соцсети

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг прокомментировал победу над Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

70’ Марко Асенсио
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

"Это было очень близко к совершенству. По итогам двух матчей мы безусловно заслужили выход в следующий раунд. Мне очень понравилось наблюдать за моей командой в этот вечер.

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Не будем забывать, что мы стартовали с квалификации. Но мы все еще продолжаем бороться за три трофея – и хотим выиграть их все. Я не могу повлиять на жеребьевку, поэтому даже не буду думать об этом. Все возможные соперники – великие клубы. Но и Реал тоже был таким", – цитирует Тен Хага официальный сайт УЕФА.

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Теги
Реал Мадрид - Аякс Лига чемпионов Аякс Аякс Эрик Тен Хаг Эрик Тен Хаг
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