Тен Хаг – о разгроме Реала: Это было очень близко к совершенству

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг прокомментировал победу над Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это было очень близко к совершенству. По итогам двух матчей мы безусловно заслужили выход в следующий раунд. Мне очень понравилось наблюдать за моей командой в этот вечер.

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Не будем забывать, что мы стартовали с квалификации. Но мы все еще продолжаем бороться за три трофея – и хотим выиграть их все. Я не могу повлиять на жеребьевку, поэтому даже не буду думать об этом. Все возможные соперники – великие клубы. Но и Реал тоже был таким", – цитирует Тен Хага официальный сайт УЕФА.

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