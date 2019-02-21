Тедеско: Гра з Манчестер Сіті складалася на нашу користь, треба діяти розумніше

Наставник Шальке Доменіко Тедеско прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Звичайно, ми засмучені. Завжди розраховуєш на кращий результат, коли так довго ведеш в рахунку. Гра складалася на нашу користь, що нечасто траплялося в нинішньому сезоні: два пенальті, червона картка.

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Було приємно бути тренером цієї команди. Фанати весь час були в грі і підсилювали нас. Команда знайшла баланс і віддала всі сили – футболісти вигравали єдиноборства, що додало нам впевненості.

Наше володіння м'ячем не завжди приводило до контратак. У найближчі тижні нам потрібно діяти розумніше. Ми занадто часто втрачали м'яч", – цитує Тедеско офіційний сайт Шальке.

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