Тедеско: Игра с Манчестер Сити складывалась в нашу пользу, надо действовать умнее

Наставник Шальке Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Конечно, мы расстроены. Всегда рассчитываешь на лучший результат, когда так долго ведешь в счете. Игра складывалась в нашу пользу, что нечасто случалось в нынешнем сезоне: два пенальти, красная карточка.

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Было приятно быть тренером этой команды. Фанаты все время были в игре и усиливали нас. Команда нашла баланс и отдала все силы – футболисты выигрывали единоборства, что придало нам уверенности.

Наше владение мячом не всегда приводило к контратак. В ближайшие недели нам нужно действовать умнее. Мы слишком часто теряли мяч", – цитирует Тедеско официальный сайт Шальке.

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