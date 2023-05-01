Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас виступив з несподіваною заявою. Він вважає, що топ-ліги отримують забагато місць в ЛЧ.

Тебас вважає, що 4 команди з одного чемпіонату в Лізі чемпіонів, – це занадто. Він просуває ідею повернення до колишнього формату, в рамках якого чемпіони маленьких країн отримували більше шансів в Європі.

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"У 2024 році з'явиться нова модель Ліги чемпіонів, однак потрібно розвернути ситуацію в протилежному напрямку і розробити інший формат. Повернутися до витоків, коли брали участь чемпіони зі всіх куточків Європи.

Я представляю Ла Лігу, але четверта іспанська команда ніяк не покращує Лігу чемпіонів. Клуби, які грають в єврокубках, заробляють дуже багато. Так створюється фінансова прірва в країні. Я проти 4 клубів з Іспанії, Англії чи Німеччини в ЛЧ", – заявив Тебас в інтерв'ю De Telegraaf.