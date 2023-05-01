Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с неожиданным заявлением. Он считает, что топ-лиги получают слишком много мест в ЛЧ.

Тебас считает, что 4 команды из одного чемпионата в Лиге чемпионов – это слишком. Он продвигает идею возвращения к прежнему формату, в рамках которого чемпионы маленьких стран получали больше шансов в Европе.

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"В 2024 году появится новая модель Лиги чемпионов, однако нужно развернуть ситуацию в противоположном направлении и разработать другой формат. Вернуться к истокам, когда принимали участие чемпионы со всех уголков Европы.

Я представляю Ла Лигу, но четвертая испанская команда никак не улучшает Лигу чемпионов. Клубы, играющие в еврокубках, зарабатывают очень много. Так создается финансовая пропасть в стране. Я против 4 клубов из Испании, Англии или Германии в ЛЧ", – заявил Тебас в интервью De Telegraaf.