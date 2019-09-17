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Тайсон зможе зіграти в матчі проти Манчестер Сіті – хавбек нещодавно зазнав моторошної травми

19:47 135 Читать на русском
Тайсон зможе зіграти в матчі проти Манчестер Сіті – хавбек нещодавно зазнав моторошної травми
Тайсон / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру оцінив готовність зірки "гірників" Тайсона до матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

 

"Проблема з Тайсоном повністю вирішена. Він повністю готовий. Завтра ви побачите його на полі.

Шахтар – Зоря: Тайсон отримав моторошну травму та покинув поле на ношах

Ми розраховуємо на нього, як і на всіх інших наших гравців. З Тайсоном вже все добре", – цитує Каштру офіційний YouTube-канал Шахтаря.

Нагадаємо, Тайсон травмувався в надрезультативному матчі проти Зорі (4:3), отримавши коліном в голову від Ісмаїлі. Бразильця в підсумку забирали з поля на ношах.

Додамо, що матч Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться 18-го вересня, початок о 22:00.

Шахтар – Манчестер Сіті: прогноз на матч Ліги чемпіонів

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Теги
Ліга чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Тайсон Тайсон
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