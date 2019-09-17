Тайсон зможе зіграти в матчі проти Манчестер Сіті – хавбек нещодавно зазнав моторошної травми

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Шахтар – Манчестер Сіті: передматчева прес-конференція Луїша Каштру
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Сербія – Україна: команда Шевченка залишиться без підтримки на вирішальний матч відбору до Євро-2020Євро-2020 — 15:37 13586
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Наші за кордоном. Дебют Селезньова, стабільні Яремчук та Хобленко, п’ята Олійника, жахи ДитятьєваОвертайм — 13:30 6235