Тайсон зможе зіграти в матчі проти Манчестер Сіті – хавбек нещодавно зазнав моторошної травми

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру оцінив готовність зірки "гірників" Тайсона до матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Проблема з Тайсоном повністю вирішена. Він повністю готовий. Завтра ви побачите його на полі.

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Ми розраховуємо на нього, як і на всіх інших наших гравців. З Тайсоном вже все добре", – цитує Каштру офіційний YouTube-канал Шахтаря.

Нагадаємо, Тайсон травмувався в надрезультативному матчі проти Зорі (4:3), отримавши коліном в голову від Ісмаїлі. Бразильця в підсумку забирали з поля на ношах.

Додамо, що матч Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться 18-го вересня, початок о 22:00.

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