"Хочу подякувати команді за все, що вони зробили. Також хочу привітати тренера. Грати на виїзді проти Інтера дуже складно.

Інтер – Шахтар: Каштру розкрив план на гру та прокоментував його успішність

Ми, звичайно ж засмучені, що не пробились в 1/8 Ліги чемпіонів. Дались взнаки два програні матчі проти Боруссії. До сих пір думаємо, чому ми пропустили стільки голів... Інакше сьогодні б пройшли далі незалежно від результату іншого матчу.

Зараз треба сконцентруватися на іншому. Є УПЛ. Ми там не на першому місці. А ми не любимо перебувати не на першому місці. Тому треба відіграти останній матч і відпочивати.

Про який момент найбільше шкодую? Удар Майкона. Також мій удар лівою ногою. У нас була тактична схема, стратегію ми відпрацювали. Тому зараз не можна шукати якісь відмовки. Хочу привітати тренерський штаб і президента, який нам дуже допомагає. У нас є все, щоб працювати. Також хочу привітати місто Донецьк, подякувати за підтримку, яку вони нам постійно дають", – сказав Каштру в ефірі ТК Футбол.

Шахтар не пропустив Інтер в плей-офф ЛЧ, а сам посів третю сходинку, яка гарантує участь в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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