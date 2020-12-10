"Хочу поблагодарить команду за все, что они сделали. Также хочу поздравить тренера. Играть на выезде против Интера очень сложно.

Интер – Шахтер: Каштру раскрыл план на игру и прокомментировал его успешность

Мы, конечно же расстроены, что не пробились в 1/8 Лиги чемпионов. Дали о себе знать два проигранных матча против Боруссии. До сих пор думаем, почему мы пропустили столько голов... Иначе сегодня бы прошли дальше независимо от результата другого матча.

Сейчас надо сконцентрироваться на другом. Есть УПЛ. Мы там не на первом месте. А мы не любим находиться не на первом месте. Поэтому надо сыграть последний матч и отдыхать.

О каком моменте больше всего жалею? Удар Майкона. Также мой удар левой ногой. У нас была тактическая схема, стратегию мы отработали. Поэтому сейчас нельзя искать какие-то отговорки. Хочу поздравить тренерский штаб и президента, он нам очень помогает. У нас есть все, чтобы работать. Также хочу поздравить город Донецк, поблагодарить за поддержку, которую они нам постоянно дают", – сказал Каштру в эфире ТК Футбол.

Шахтер не пропустил Интер в плей-офф ЛЧ, а сам занял третье место, которое гарантирует участие в 1/16 финала Лиги Европы.

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