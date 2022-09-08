Аргентинець у 27 років нарешті зміг дебютувати на рівні Ліги чемпіонів. Значну частину кар'єри він провів у італійських середняках, а цього літа дочекався запрошення від Наполі.

Наполі – Ліверпуль – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Вчора у матчі проти Ліверпуля доля ще раз усміхнулась сину зіркового Дієго Сімеоне. Віктор Осімхен отримав травму, і саме Джованні замінив нігерійця на 41-й хвилині. Зовсім скоро "джокер" замкнув передачу Хвічі, оформивши рахунок 3:0. Сімеоне поцілував своє зап'ястя, а потім безсило впав на газон зі сльозами на очах. Це святкування має дуже емоційну передмову.

"Мені було 14 років, коли я набив тату із символом Ліги чемпіонів. Я з дитинства мріяв зіграти в цьому турнірі. Через 12 років я тут. Я зробив це татуювання, тому що в мене була мрія зайти так далеко, забити гол та поцілувати цей м'ячик. Це було захоплююче. Щоразу, коли я бачив це татуювання в дитинстві, я мріяв про цей момент. щоб дістатися сюди. Цей момент настав", – наводить слова Сімеоне Goal.

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