Аргентинец в 27 лет наконец-то смог дебютировать на уровне Лиги чемпионов. Значительную часть карьеры он провел в итальянских середняках, а этим летом дождался приглашения от Наполи.

Наполи – Ливерпуль – 4:1 – видео голов и обзор матча

Вчера в матче против Ливерпуля судьба еще раз улыбнулась сыну звездного Диего Симеоне. Виктор Осимхен получил травму, и именно Джованни заменил нигерийца на 41-й минуте. Совсем скоро "джокер" замкнул передачу Хвичи, оформив счет 3:0. Симеоне поцеловал свое запястье, а затем бессильно упал на газон со слезами на глазах. Это празднование имеет очень эмоциональное предисловие.

"Мне было 14 лет, когда я набил тату с символом Лиги чемпионов. Я с детства мечтал сыграть в этом турнире. Через 12 лет я здесь. Я сделал эту татуировку, потому что у меня была мечта зайти так далеко, забить гол и поцеловать этот мячик. Это было захватывающе. Каждый раз, когда я видел эту татуировку в детстве, я мечтал об этом моменте. чтобы добраться сюда. Этот момент настал", – приводит слова Симеоне Goal.

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