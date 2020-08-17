toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ДИНАМО ІНТЕР - ШАХТАР СЕВІЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

"Тактика світового рівня", – Нагельсманн оцінив роботу Гвардіоли у провальному матчі Ман Сіті з Ліоном

18:17 - Читать на русском
"Тактика світового рівня", – Нагельсманн оцінив роботу Гвардіоли у провальному матчі Ман Сіті з Ліоном
Юліан Нагельсманн та Хосеп Гвардіола / Фото Bundesliga

Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн не став звинувачувати свого колегу з Манчестер Сіті у вильоті з Ліги чемпіонів.

69’ Кевін де Брюйне
 
Максвель Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвель Корне
69’ Кевін де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"Не можу говорити про роботу Гвардіоли у цьому матчі, тому що не знаю, як часто вони раніше тренувалися з трьома захисниками. У будь-якому випадку схема не була ускладненою.

Манчестер Сіті – Ліон – 1:3 – відео голів і огляд провалу Гвардіоли

4-3-3 або 3-4-3, не думаю, що це так важливо для Кевіна де Брюйне. Зрештою, це індивідуальні ситуації. Просто звинувачувати в усьому тактичні рішення... Якби Гвардіола виграв, всі сказали б: "Тактика світового рівня. Зараз він всіх здивував". Завжди так буває", – цитує Нагельсманна Goal.

Нагадаємо, Манчестер Сіті сенсаційно поступився Ліону (1:3) у чвертьфіналі ЛЧ та покинув турнір, натомісь РБ Лейпциг Нагельсманна зустрінеться у півфіналі з ПСЖ.

Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – наймолодший коуч-півфіналіст Ліги чемпіонів

blog_ava
Барселона відреагувала на інформацію про бажання Мессі покинути клуб
09:14
15871
Теги
Ліга чемпіонів Юліан Юліан Нагельсманн Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Ліон Хосеп Хосеп Гвардіола
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
22
хв
Інтер
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?