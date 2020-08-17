"Тактика світового рівня", – Нагельсманн оцінив роботу Гвардіоли у провальному матчі Ман Сіті з Ліоном

Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн не став звинувачувати свого колегу з Манчестер Сіті у вильоті з Ліги чемпіонів.

"Не можу говорити про роботу Гвардіоли у цьому матчі, тому що не знаю, як часто вони раніше тренувалися з трьома захисниками. У будь-якому випадку схема не була ускладненою.

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4-3-3 або 3-4-3, не думаю, що це так важливо для Кевіна де Брюйне. Зрештою, це індивідуальні ситуації. Просто звинувачувати в усьому тактичні рішення... Якби Гвардіола виграв, всі сказали б: "Тактика світового рівня. Зараз він всіх здивував". Завжди так буває", – цитує Нагельсманна Goal.

Нагадаємо, Манчестер Сіті сенсаційно поступився Ліону (1:3) у чвертьфіналі ЛЧ та покинув турнір, натомісь РБ Лейпциг Нагельсманна зустрінеться у півфіналі з ПСЖ.

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