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"Тактика мирового уровня", – Нагельсманн оценил работу Гвардиолы в провальном матче Манчестер Сити с Лионом

18:17 - Читати українською
"Тактика мирового уровня", – Нагельсманн оценил работу Гвардиолы в провальном матче Манчестер Сити с Лионом
Юлиан Нагельсманн и Хосеп Гвардиола / Фото Bundesliga

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн не стал обвинять своего коллегу из Манчестер Сити в вылете из Лиги чемпионов.

69’ Кевин де Брюйне
 
Максвел Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвел Корне
69’ Кевин де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"Не могу говорить о работе Гвардиолы в этом матче, потому что не знаю, как часто они раньше тренировались с тремя защитниками. В любом случае схема не была затрудненной.

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4-3-3 или 3-4-3, не думаю, что это так важно для Кевина де Брюйне. В конце концов, это индивидуальные ситуации. Просто обвинять во всем тактические решения... Если бы Гвардиола выиграл, все сказали бы: "Тактика мирового уровня. Сейчас он всех удивил". Всегда так бывает", – цитирует Нагельсмана Goal.

Напомним, Манчестер Сити сенсационно уступил Лиону (1:3) в четвертьфинале ЛЧ и покинул турнир, в свою очередь РБ Лейпциг Нагельсмана встретится в полуфинале с ПСЖ.

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Теги
Лига чемпионов Юлиан Юлиан Нагельсманн Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Лион Хосеп Хосеп Гвардиола
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