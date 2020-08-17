"Тактика мирового уровня", – Нагельсманн оценил работу Гвардиолы в провальном матче Манчестер Сити с Лионом

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн не стал обвинять своего коллегу из Манчестер Сити в вылете из Лиги чемпионов.

"Не могу говорить о работе Гвардиолы в этом матче, потому что не знаю, как часто они раньше тренировались с тремя защитниками. В любом случае схема не была затрудненной.

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4-3-3 или 3-4-3, не думаю, что это так важно для Кевина де Брюйне. В конце концов, это индивидуальные ситуации. Просто обвинять во всем тактические решения... Если бы Гвардиола выиграл, все сказали бы: "Тактика мирового уровня. Сейчас он всех удивил". Всегда так бывает", – цитирует Нагельсмана Goal.

Напомним, Манчестер Сити сенсационно уступил Лиону (1:3) в четвертьфинале ЛЧ и покинул турнир, в свою очередь РБ Лейпциг Нагельсмана встретится в полуфинале с ПСЖ.

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