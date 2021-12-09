"Результаты огорчают болельщиков, но такие сейчас реалии. Единственная сейчас надежда на сборную Украины, что попадут в Катар, чтобы удержать престиж нашего футбола.

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Моменты у наших команд были, но не забили. К тому же пропускают много. Молодость есть молодость, особенно задняя линия. Никуда от этого не денешься, нужен опыт. Все начинается с обороны. Там не забивают, здесь пропускают – сложно на что-то рассчитывать.

Яремчук хорошо сыграл, вовремя забил гол. Надеемся, что и с Шотландией так же сыграет. А вот Цыганкову надо подтягивать правую ногу, чтобы забивать такие голы. Левая у него хорошая.

Сможет ли Заря напоследок хлопнуть дверью в матче с Буде-Глимтом? Хотелось бы закрыть год на положительной ноте. Такого провала я не помню", – сказал Маркевич в комментарии Tribuna.

Напомним, Динамо и Шахтер заняли в своих группах в Лиге чемпионов последние места, набрав 1 и 2 очка соответственно. Заря даже в случае поражения от норвежцев финиширует третьей, что, однако, не позволит ей продолжить выступления в еврокубках.

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