"У першому таймі була повна перевага Баварії – у контролі м'яча, у якості передач, ну і нарешті – у забитих м'ячах, адже мюнхенці могли оформити і більше голів. На другу половину зустрічі гості вийшли розслабленими – подумали, що якщо рахунок 2:0 на їхню користь, то цього цілком вистачить.

Динамо – Баварія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У мюнхенців на цей поєдинок був дуже слабкий резерв. Ці футболісти припускалися браку, займали неправильні позиції, і їм, гадаю, не світить у подальшому місце в основі Баварії. До того ж здивував канадець Девіс, який часто не встигав повертатись назад, провалюючи зону. Загалом мюнхенці виглядали втомленими.

Щодо Динамо... Шкурін нічого не показав. Холостим був його вихід. Але слід враховувати, що у першому таймі Баварія грала вільно, і "біло-сині" нічого не могли вдіяти. Єдиний мінус для гостей у першій половині матчу – надто часто через центр намагалися пробитися. Далося взнаки, напевно, що були відсутні з різних причин одразу чотири основні хавбеки. Гармаш посилив гру, і чудово відчув момент, коли відбулася гольова атака Динамо. Що стосується Вітінью, то з м'ячем він непогано працює, але ще слабкий. Йому потрібно обтертися у команді, і згодом може щось і вийде.

Загалом Динамо сподобалося. Кияни цього разу багато та ефективно пресингували, грали з великим бажанням, та могли зрівняти рахунок. Плюс "фізика" – Динамо після перерви чудово виглядало і фізично перевершило Баварію. Молодці – продемонстрували характер", – сказав Сабо у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Динамо на власному полі поступилось Баварії (1:2). Нічия Бенфіки з Барселоною (0:0) позбавила киян шансів на єврокубкову весну.

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