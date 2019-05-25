Тадіч розповів, як переживав виліт Аякса з Ліги чемпіонів – сентиментальне зізнання

Виявляється, за мужньою зовнішністю вінгера Аякса Душана Тадіча приховується дуже сентиментальна особистість.

"Це був фантастичний сезон, ми були дуже голодні до перемог. Аякс зробив Лігу чемпіонів інтригуючою. Ми заслужили грати в фіналі.

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Коли я розчарований, то віддаю перевагу сльозам. Повністю віддаюся емоціям.

Коли я повернувся додому після поразки від Тоттенхема, я включив сумну сербську музику і сів на диван. Пізніше я пішов спати, але, як мені здається, плакав щогодини тієї ночі. На наступний ранок я побачив своїх дітей, і це мені допомогло", – цитує Тадіча Ajax Life.

Нагадаємо, Аякс покинув ЛЧ на стадії 1/2 фіналу, поступившись Тоттенхему (3:3) лише за рахунок меншої кількості голів на виїзді.

Варто відзначити, що Аяксу вдалось тріумфувати в чемпіонаті Нідерландів.

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