Тадич рассказал, как переживал вылет Аякса из Лиги чемпионов – сентиментальное признание

Оказывается, за мужественной внешностью вингера Аякса Душана Тадича скрывается очень сентиментальная личность.

"Это был фантастический сезон, мы были очень голодны до побед. Аякс сделал Лигу чемпионов интригующей. Мы заслужили играть в финале.

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Когда я разочарован, то предпочитаю плакать. Полностью отдаюсь эмоциям.

Когда я вернулся домой после поражения от Тоттенхэма, я включил грустную сербскую музыку и сел на диван. Позже я пошел спать, но, как мне кажется, плакал каждый час той ночи. На следующее утро я увидел своих детей, и это мне помогло", – цитирует Тадича Ajax Life.

Напомним, Аякс покинул ЛЧ на стадии 1/2 финала, уступив Тоттенхэму (3:3) только за счет меньшего количества голов на выезде.

Стоит отметить, что Аяксу удалось победить в чемпионате Нидерландов.

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