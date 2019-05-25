toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
УКРАИНА U-20 - США U-20 ЧЕМПИОНАТ МИРА U-20 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тадич рассказал, как переживал вылет Аякса из Лиги чемпионов – сентиментальное признание

12:20 65 Читати українською
Тадич рассказал, как переживал вылет Аякса из Лиги чемпионов – сентиментальное признание
Душан Тадич / Фото ФК Аякс

Оказывается, за мужественной внешностью вингера Аякса Душана Тадича скрывается очень сентиментальная личность.

28’ Криштиану Роналду
 
Донни ван де Беек 34’
Маттейс Де Лигт 67’
28’ Криштиану Роналду
34’ Донни ван де Беек
67’ Маттейс Де Лигт

"Это был фантастический сезон, мы были очень голодны до побед. Аякс сделал Лигу чемпионов интригующей. Мы заслужили играть в финале.

Аякс рискует потерять пол состава: кто разворовывает главную сенсацию Лиги чемпионов

Когда я разочарован, то предпочитаю плакать. Полностью отдаюсь эмоциям.

Когда я вернулся домой после поражения от Тоттенхэма, я включил грустную сербскую музыку и сел на диван. Позже я пошел спать, но, как мне кажется, плакал каждый час той ночи. На следующее утро я увидел своих детей, и это мне помогло", – цитирует Тадича Ajax Life.

Напомним, Аякс покинул ЛЧ на стадии 1/2 финала, уступив Тоттенхэму (3:3) только за счет меньшего количества голов на выезде.

Стоит отметить, что Аяксу удалось победить в чемпионате Нидерландов.

ЛЧ нереальна – воскресіння з мертвих, сльози, прокльони та диво: реакція європейських ЗМІ і фанатів на Аякс – Тоттенхем

blog_ava
Украина U-20 – США U-20 – 2:1 – видео голов и обзор матча
00:56
1513
Теги
Душан Тадич Душан Тадич Аякс Аякс Лига чемпионов Ювентус - Аякс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
27
мин
Карпаты
17:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук