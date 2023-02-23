Під час першого тайму матчу Інтер – Порту (1:0) між воротарем "нерадзуррі" Андре Онана і форвардом Едіном Джеко сталася сварка. У телетрансляцію потрапив кадр, як голкіпер команди сильно сперечається зі своїм партнером по команді.

Інтер – Порту – 1:0 – відео гола та огляд матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Як інформує Gazzetta dello Sport, Джеко вимагав від Онана припинити сперечатися з арбітром. Воротар не прийняв цю вимогу і не стримувався, коли кричав на адресу Джеко. Через якийсь час Хакану Чалханоглу довелося закривати рот воротаря рукою, щоб той не наговорив зайвого.

Після матчу Онана так описав цю сварку: "Кожен гравець має право говорити те, що думає. На полі вирує адреналін, ми злимося, це нормально. Якщо ми будемо сваритися, але при цьому перемагати – як сьогодні – я не буду заперечувати проти цього".

Інтер здолав Порту в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із рахунком 1:0.

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