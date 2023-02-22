Інтер та Порту зіграли перший матч в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Рахунок та огляд поєдинку – на Футбол 24.

Інтер вважався однозначним фаворитом пари і особливо домашнього матчу, але Порту мав "свіжі" скальпи двох інших італійських грандів. Упродовж попередніх чотирьох сезонів ЛЧ "дракони" вибивали Рому та Ювентус якраз на стадії 1/8 фіналу.

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Суперники підійшли до матчу без серйозних втрат і виставили оптимальні склади. У Інтера головним питанням був напарник для Лаутаро – Сімоне Індзагі надав перевагу Джеко над Лукаку. Порту зробив ставку на швидкість – трійка Галену-Отавіо-Пепе Акіно повинна була допомагати головному бомбардиру Таремі.

Після хаосу перших хвилин інціативу захопили господарі. Головною зброєю Інтера стали чарівні ноги Дімарко і Чалханоглу. Перший кросом знайшов голову Лаутаро (над воротами), а другий хитро крутив у дев'ятку (Кошта зреагував). Порту зустрічав міланців на своїй половині і півтайму навіть не думав про атаку. Аж на 27-й хвилині підопічні Консейсау завдали першого удару – Груїч дальнім пострілом в небеса міг заробити очки лише в регбі.

Португальці набралися сміливості і створили значно кращий момент. Таремі відкрився під чудову передачу Отавіо, п'яткою відкотив Груїчу, і серб потужно пробив низом. Онана коліном ледве парирував, а Галену з незручної висоти не зміг добити в площину воріт. Майже відразу "дракони" запресингували Бастоні, але суддя Срджан Йовановіч таки зафіксував порушення проти захисника Інтера.

Камери піймали, як Онана щось розлючено кричить у бік Джеко. Чалханоглу був змушений підбігти до кіпера, щоб закрити йому рота долонею. Такі розбірки на полі навряд тішать фанатів Інтера, адже зовсім нещодавно спалахував схожий інцидент між Бареллою та Лукаку.

Dopo Lukaku che dà del figlio di putt4na a Barella, oggi Onana che sclera contro Dzeko.

Menomale che lo spogliatoio spaccato era quello del Milan #InterPortopic.twitter.com/gYTkCEqXUS — Richi - Smoking Bianco ️ (@musagete10) February 22, 2023

Останні 10 хвилин тайму вийшли справді спекотними. Дарміан впав у карному майданчику, але Йовановіч не надав значення дотику шипів Галену до ноги латераля Інтера. "Нерадзуррі" під час лежання партнера вибивали м'яч за межі поля, але Порту навіть не думав повертати круглого. Зайду швиденько вкинув на Отавіо, і той радісно біг на рандеву з Онана. Бастоні відверто схопив за майку хавбека Порту і почав волати йому в обличчя все, що думає.

Центрбек Інтера мав отримувати жовту, а то й червону, проте Йовановіч став на бік фейр-плей. Бастоні ніяк не покарали, натомість "гірчичник" показали Отавіо за нахабність і Дімарко за довгий язик.

Завершальний момент тайму створив таки Інтер. На останніх секундах компенсованого часу Бастоні замикав подачу у ближній кут, але Кошта продемонстрував фантастичну реакцію.

Перерви наче й не було. Барелла у падінні пробив повз ворота, а на іншій половині Онана кінчиками пальців відбив удар Пепе Акіно. Через кілька хвилин камерунець видав ще більше шоу. Порту тричі розстрілював ворота господарів з вбивчих позицій – один блок захисників і два суперсейви Андре. Індзагі вирішив негайно втручатись, випустивши Госенса/Лукаку замість Дімарко/Джеко. Бельгієць допоміг команді відсунути гру від своїх воріт. Ромелу почав вигравати силову боротьбу і створив моменти для партнерів – Барелла пробив надто високо, а Лаутаро не встиг замкнути дуже гострий простріл напарника.

Проблем Порту додав Отавіо, який весь матч бавився з вогнем. На 78-й хвилині лідер "драконів" в абсолютно непотрібній ситуації наступнив на ногу Чалханоглу і побачив перед собою другу жовту. Слабкий виступ, два дурні попередження, пропускання домашньої зустрічі – Сержіу Консейсау за таке по голові не погладить.

Хто довго не підводив гостей, так це Пепе де Ліма та Іван Маркано. Парі центрбеків Порту на двох 74 роки, і вони досі тримають дуже солідний рівень. Ветерани зберігали нічию до 86-ї хвилини, але фактор Лукаку дався взнаки. Барелла ідеальним кросом знайшов голову бельгійця – той влучив у стійку і сам добив ногою. Майже відразу Ром мав робити дубль, якби не надійна гра Кошти.

Порту з горем навпіл вдалося не пропустити вдруге і зберегти шанси на матч-відповідь. Зустріч на Драгау відбудеться 13 березня.

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