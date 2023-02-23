Во время первого тайма матча Интер – Порту (1:0) между вратарём "нерадзурри" Андре Онана и форвардом Эдином Джеко произошла ссора. В телетрансляцию попал кадр, как голкипер команды сильно спорит со своим партнёром по команде.

Интер – Порту – 1:0 – видео гола и обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Как информирует Gazzetta dello Sport, Джеко требовал от Онана прекратить спорить с арбитром. Вратарь не принял это требование и не сдерживался, когда кричал в адрес Джеко. Через какое-то время Хакану Чалханоглу пришлось закрывать рот вратаря рукой, чтобы тот не наговорил лишнего.

После матча Онана так описал эту ссору: "Каждый игрок имеет право говорить то, что думает. На поле бушует адреналин, мы злимся, это нормально. Если мы будем ругаться, но при этом побеждать – как сегодня – я не буду возражать против этого".

Интер одолел Порту в матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 1:0.

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