Інтер – Порту – 1:0 – відео гола та огляд матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
09:45 - Читать на русском
Інтер дотиснув Порту в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ. Дивіться відео гола та огляд матчу.
завершено
Отавіо 78’
78’ Отавіо
Обидва голкіпери продемонстрували чудову гру і вберегли свої володіння "сухими" до перерви. На старті другого тайму Порту трохи затиснув Інтера, але Онана залишався бездоганним. Особливо ефектним був подвійний сейв камерунця на 57-й хвилині.
Інтер у більшості дотиснув Порту – джокер Лукаку, суддя врятував фейр-плей, "нерадзуррі" знову сварились на полі
Кінцівка зустрічі була за Інтером. Отавіо отримав другу жовту, і "нерадзуррі" встигли скористатися чисельною перевагою. Джокер міланців Ромелу Лукаку з другого поверху влучив у стійку, але сам відразу добив м'яч у сітку – 1:0.
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