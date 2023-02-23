Обидва голкіпери продемонстрували чудову гру і вберегли свої володіння "сухими" до перерви. На старті другого тайму Порту трохи затиснув Інтера, але Онана залишався бездоганним. Особливо ефектним був подвійний сейв камерунця на 57-й хвилині.

Інтер у більшості дотиснув Порту – джокер Лукаку, суддя врятував фейр-плей, "нерадзуррі" знову сварились на полі

Кінцівка зустрічі була за Інтером. Отавіо отримав другу жовту, і "нерадзуррі" встигли скористатися чисельною перевагою. Джокер міланців Ромелу Лукаку з другого поверху влучив у стійку, але сам відразу добив м'яч у сітку – 1:0.