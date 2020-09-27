"Мені подобається насамперед дисципліна на полі. Якщо вона є, будуть і результати, голи і гра. Видно, що у нас дисципліна вже налагоджена.

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Якщо потрапимо в Лігу чемпіонів, Луческу може захотіти підсилитися новими футболістами. Все-таки у нас багато молодих гравців. Я б не говорив, що у нас гра супер, але тренерський штаб працює, тому навіть при рахунку 4:0 він вимагає від гравців виконання установки", – заявив Суркіс у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, Динамо перебуває за крок до групового етапу ЛЧ, у першому матчі плей-офф кваліфікації кияни на виїзді здолали Генк (2:1).

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