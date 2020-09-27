"Мне нравится прежде всего дисциплина на поле. Если она есть, будут и результаты, голы и игра. Видно, что у нас дисциплина уже налажена.

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Если попадем в Лигу чемпионов, Луческу может захотеть усилиться новыми футболистами. Все-таки у нас много молодых игроков. Я бы не говорил, что у нас игра супер, но тренерский штаб работает, поэтому даже при счете 4:0 он требует от игроков выполнения установки", – заявил Суркис в программе Великий Футбол.

Напомним, Динамо находится в шаге от группового этапа ЛЧ, в первом матче плей-офф квалификации киевляне на выезде одолели Генк (2:1).

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