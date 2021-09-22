"Буде безкомпромісна боротьба. Я вважаю, що цей матч відбудеться не зовсім вчасно, тому що у нас попереду два важких поєдинки у Лізі чемпіонів. З огляду на те, що донецький Шахтар програв Шерифу, у цьому матчі для них буде дуже багато чого вирішуватися.

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У нас ситуація трохи краща, одне очко є одне очко. Це буде емоційний матч. Не думаю, що у цьому поєдинку будуть показані всі найкращі якості і розкриті всі карти, адже вже за тиждень нам грати в чемпіонаті України, де на кону буде стояти значно більше, ніж цей матч.

Але це трофей. Будь-який президент клубу хоче підняти над головою цей трофей, і я не виняток. Хоча я і піднімав його багато разів, все одно хочеться вчергове порадіти зі своєю командою. Думаю, вболівальники теж дуже цього хочуть. Буде цікавий матч, який всі ми неймовірно чекаємо. Відверто кажучи, матчі Динамо – Шахтар я чекаю з не меншим хвилюванням, ніж поєдинки з Бенфікою, Баварією і Барселоною", – сказав Суркіс у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, що матч за Суперкубок України відбудеться на НСК Олімпійський сьогодні, 22 вересня. Початок зустрічі о 21:00.

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