"Будет бескомпромиссная борьба. Я считаю, что этот матч не совсем вовремя, потому что нам предстоит два тяжелейших поединка в Лиге чемпионов. Учитывая то, что донецкий Шахтер проиграл Шерифу, в этом матче для них будет очень многое решатся.

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У нас ситуация чуть получше, одно очко есть одно очко. Это будет эмоциональный матч. Не думаю, что в этом поединке будут показаны все лучшие качества и раскрыты все карты, ведь ровно через неделю, или 10 дней, нам играть в чемпионате Украины, где на кону будет стоять значительно больше, чем этот матч.

Но это трофей. Любой президент клуба хочет поднять над головой этот трофей, и я не исключение. Хотя я и поднимал его много раз, все равно хочется в очередной раз порадоваться со своей командой. Думаю, болельщики тоже очень этого хотят. Будет интересный матч, который все мы невероятно ждем.

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Откровенно говоря, матчи Динамо – Шахтер я жду с не меньшим волнением, чем поединки с Бенфикой, Баварией и Барселоной", – сказал Суркис в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, что матч за Суперкубок Украины состоится на НСК Олимпийский сегодня, 22 сентября. Начало встречи в 21:00.

Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины