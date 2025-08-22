Епіцентр у своїх соцмережах повідомив про перехід Владислава Супряги. Новачок УПЛ орендував 25-річного гравця у Динамо на один сезон.

Нагорняк відреагував на оренду Супряги: "Хлопець зараз в психологічно не найкращому стані"

Кияни взяли Супрягу на літні збори, утім, вирішили не залишати гравця у своїй команді. Він зіграв лише в одному таймі в офіційних матчах за Динамо цього сезону (проти Хамрун Спартанс у кваліфікації ЛЧ). Торік кияни також не робили ставку на Владислава, організувавши йому оренду в Зорі. За луганців він провів 10 матчів, але результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, що Владислав Супряга перейшов у Динамо з СК Дніпра-1 у 2018 році за 6,5 млн євро.

Епіцентр наразі виступає в УПЛ. Після трьох турів команда перебуває на 15 місці в турнірній таблиці.

Кубок України: Ворскла вилетіла від Вікторії, Металіст завдяки дублю Дігтяра здолав аматорський Маяк