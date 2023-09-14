Лівий захисник Антверпена Сем Вайнс не був включений до заявки на Лігу чемпіонів через адміністративну помилку.

Чемпіон Бельгії Антверпен припустився адміністративної помилки під час подання списку гравців для заявки на участь у груповому етапі Ліги чемпіонів. Через цю необачність до списку гравців не було включено захисника команди Сема Вайнса, інформує Marca.

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Головний тренер команди Марк ван Боммель підтвердив факт помилки і зазначив, що її вже ніяк не можна виправити. "Вайнс входив до нашого списку гравців, яких ми збиралися заявити на Лігу чемпіонів. Ми припустилися помилки, і її вже неможливо виправити. Сем розчарований", – зазначив Ван Боммель.

Шахтар зустрінеться з Антверпеном у ЛЧ 4 жовтня у гостях та 28 листопада вдома.

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