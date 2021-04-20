Новостворений турнір президента Реала Флорентіно Переса розформують вже вночі, повідомляє TalkSport.

Манчестер Сіті прощається з Суперлігою – скандальний турнір тріщить по швах

12 клубів-засновників Суперліги скликають термінові збори, щоб засвідчити про свій вихід з проекту. Ініціаторами розколу стали Челсі і Манчестер Сіті, які першими розпочали підготовку документів про відмову від участі у Європейській Суперлізі.

Нагадаємо, в ніч з 18-го на 19 квітня був опублікований прес-реліз про створення Суперліги, до якої увійшли 12 топ-клубів Європи. Футбольна спільнота у своїй більшості виступила проти цього проекту, засудили турнір також усі європейські федерації разом з ФІФА та УЄФА.

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