Суперліга зазнала краху: усі 12 клубів ініціювали термінові збори для розформування турніру
Європейська Суперліга змогла протриматись на плаву менше двох днів.
Новостворений турнір президента Реала Флорентіно Переса розформують вже вночі, повідомляє TalkSport.
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12 клубів-засновників Суперліги скликають термінові збори, щоб засвідчити про свій вихід з проекту. Ініціаторами розколу стали Челсі і Манчестер Сіті, які першими розпочали підготовку документів про відмову від участі у Європейській Суперлізі.
Нагадаємо, в ніч з 18-го на 19 квітня був опублікований прес-реліз про створення Суперліги, до якої увійшли 12 топ-клубів Європи. Футбольна спільнота у своїй більшості виступила проти цього проекту, засудили турнір також усі європейські федерації разом з ФІФА та УЄФА.
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