Новый турнир президента Реала Флорентино Переса расформируют уже ночью, сообщает TalkSport.

Манчестер Сити прощается с Суперлигой – скандальный турнир трещит по швам

12 клубов-основателей Суперлиги созывают срочное собрание, чтобы засвидетельствовать о своем выходе из проекта. Инициаторами раскола стали Челси и Манчестер Сити, которые первыми начали подготовку документов об отказе от участия в Европейской Суперлиге.

Напомним, в ночь с 18-го на 19 апреля был опубликован пресс-релиз о создании Суперлиги, в которую вошли 12 топ-клубов Европы. Футбольное сообщество в своем большинстве выступило против этого проекта, осудили турнир также все европейские федерации вместе с ФИФА и УЕФА.

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