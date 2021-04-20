Манчестер Сіті вирішив не випробовувати долю та відмовитись від участі у Суперлізі, повідомляє The Sun.

АПЛ перестрахувалась на випадок Суперліги – в англійських клубів-учасників буде лише один вихід

Керівництво "містян" вже повідомило організаторам турніру, що виходить із 12-ти клубів-засновників Суперліги. За інформацією ЗМІ, усі 6 англійських клубів, які раніше погодились брати участь у новому турнірі, готують документи "на вихід".

Нагадаємо, до Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

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