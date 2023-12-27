Європейські та американські інвестори гарантують революційному турніру 15 млрд євро вливань за стартові три сезони, інформує журналістка COPE Аранча Родрігес.

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Щороку з 5 млрд виділятимуть 400 млн євро у спеціальний фонд для розвитку дитячого футболу та клубів зі скромними можливостями. Зараз УЄФА на схожий сектор виділяє удвічі менше – 200 млн євро щороку.

Нагадаємо, організатори Суперліги планують запускати турнір у 2025 році. Змагання за участю 64 команд буде поділене на 3 дивізіони. Втім, поки лише 2 клуби офіційно зберігають вірність революційному проекту – це Реал і Барселона.

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