Суперліга спокушає захмарними заробітками – 15 млрд євро за три сезони, "бідняки" отримають удвічі більше, ніж від УЄФА
Організатори Суперліги "розмахують" вражаючими сумами, щоб переконати клуби приєднуватися.
Європейські та американські інвестори гарантують революційному турніру 15 млрд євро вливань за стартові три сезони, інформує журналістка COPE Аранча Родрігес.
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Щороку з 5 млрд виділятимуть 400 млн євро у спеціальний фонд для розвитку дитячого футболу та клубів зі скромними можливостями. Зараз УЄФА на схожий сектор виділяє удвічі менше – 200 млн євро щороку.
Нагадаємо, організатори Суперліги планують запускати турнір у 2025 році. Змагання за участю 64 команд буде поділене на 3 дивізіони. Втім, поки лише 2 клуби офіційно зберігають вірність революційному проекту – це Реал і Барселона.
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