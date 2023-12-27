Европейские и американские инвесторы гарантируют революционному турниру 15 млрд евро вливаний за стартовые три сезона, сообщает журналистка COPE Аранча Родригес.

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Каждый год из 5 млрд будут выделять 400 млн евро в специальный фонд для развития детского футбола и клубов со скромными возможностями. Сейчас УЕФА на похожий сектор выделяет вдвое меньше – 200 млн евро ежегодно.

Напомним, организаторы Суперлиги планируют запускать турнир в 2025 году. Соревнования с участием 64 команд будут разделены на 3 дивизиона. Впрочем, пока только 2 клуба официально сохраняют верность революционному проекту – это Реал и Барселона.

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