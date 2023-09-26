Суперкубок УЄФА-2024: матч офіційно прийме стадіон з жахливими спогадами для українців
УЄФА, крім ганебного повернення російських команд, ухвалив ще кілька важливих рішень на сьогоднішньому засіданні у Лімасолі.
Суперкубок УЄФА-2024 прийматиме Національний стадіон у Варшаві, інформує офіційний сайт союзу.
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Матч відбудеться 14 серпня наступного року. У ньому традиційно зійдуться переможці нинішніх розіграшів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Варшавська арена вміщує 58 580 глядачів. Саме тут Дніпро драматично поступився Севільї (2:3) у фіналі Ліги Європи 2014/15.
Нагадаємо, фінал нинішнього розіграшу ЛЧ приймає лондонський Вемблі. Вирішальний матч ЛЄ відбудеться на дублінському Авіва Стедіум, а ЛК – на афінському Айя-Софія.
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