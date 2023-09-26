УЕФА помимо позорного возвращения российских команд принял еще несколько важных решений на сегодняшнем заседании в Лимасоле.

Суперкубок УЕФА-2024 будет принимать Национальный стадион в Варшаве, сообщает официальный сайт союза.

УЕФА хочет вернуть к соревнованиям российские команды уже в этом сезоне – официальная резолюция

Матч состоится 14 августа следующего года. В нем традиционно сойдутся победители нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Варшавская арена вмещает 58580 зрителей. Именно здесь Днепр драматично уступил Севилье (2:3) в финале Лиги Европы 2014/15.

Напомним, финал нынешнего розыгрыша ЛЧ принимает лондонский Уэмбли. Решающий матч ЛЕ состоится на дублинском Авива Стедиум, а ЛК – на афинском Айя-София.

Финал ЛЕ-2015: почему трагическая сказка Днепра – выше триумфа Шахтера, уроки для нашего футбола и вклад в защиту Украины