Як відомо, вчора, 20 жовтня, Манчестер Юнайтед у першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів на виїзді здолав минулорічного фіналіста найпрестижнішого єврокубкового турніру – французький ПСЖ – з рахунком 2:1.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер залишився задоволений грою своєї команди. Адже окрім перемоги, наставник увійшов у історію "червоних дияволів" як тренер, з яким манкуніанці вперше здобули 10 виїзних перемог поспіль.

Не залишив осторонь тренер і своєрідний подвиг Скотта Мактоміная, якому довелось майже весь тайм грати мало не наосліп – 23-річний футболіст загубив контактну лінзу і міг бачити лише одним оком. "Скотті грав весь перший тайм з одним оком – це було вражаюче. Він втратив контактну лінзу", – цитує Сульшера видання Goal.

Перемога дозволила Манчестер Юнайтед очолити турнірну таблицю групи Н разом з РБ Лейпциг – обидві команди набрали по 3 бали. ПСЖ та Істанбул Башакшехір поки без очок.

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