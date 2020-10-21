Как известно, вчера, 20 октября, Манчестер Юнайтед в первом матче группового раунда Лиги чемпионов на выезде одолел прошлогоднего финалиста самого престижного еврокубка – французский ПСЖ – со счетом 2:1.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:2 – видео голов и обзор матча

Главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер остался доволен игрой своей команды. Ведь кроме победы, наставник вошел в историю "красных дьяволов" как тренер, с которым манкунианцы впервые добыли 10 выездных побед подряд.

Не оставил в стороне тренер и своеобразный подвиг Скотта Мактоминая, которому пришлось почти весь тайм играть чуть ли не вслепую – 23-летний футболист потерял контактную линзу и мог видеть только одним глазом. "Скотти играл весь первый тайм с одним глазом – это было впечатляюще. Он потерял контактную линзу", – цитирует Сульшера издание Goal.

Победа позволила Манчестер Юнайтед возглавить турнирную таблицу группы Н вместе с РБ Лейпциг – обе команды набрали по 3 балла. ПСЖ и Истанбул Башакшехир пока без очков.

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