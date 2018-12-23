Петер Шмейхель може стати спортивним директором Манчестер Юнайтед

Легендарний екс-голкіпер Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель роздумує над початком адміністративної роботи в англійському клубі.

"Я насправді роздумую над тим, щоб запропонувати свою кандидатуру.

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Вважаю, що поява такої посади – це хороша ідея. Важливо повернути культуру та ідентичність Манчестер Юнайтед. Я запитую себе, чи маю достатньо якостей для цієї роботи. І коли знайду відповідь, то прийму остаточне рішення. Я добре подумаю над цим під час різдвяно-новорічних свят і вирішу", – сказав Шмейхель-старший у коментарі BBC.

Відзначимо, що після звільнення Жозе Моурінью боси МЮ збираються віддати частину повноважень головного тренера спортивному директору. Головним претендентом на нову посаду вважається Пол Мітчел. Він підписав для Тоттенхема Деле Аллі, Кірана Тріпп'єра та Тобі Алдервейрелда, а зараз працює у структурі РБ Лейпциг і відповідає за пошук молодих талантів.

Петер Шмейхель грав за Манчестер Юнайтед у 1991-1999 рр. і здобув з "червоними дияволами" 15 трофеїв, серед яких 5 чемпіонських титулів і кубок Ліги чемпіонів.

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