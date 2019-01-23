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"Була унікальна ніч", – Суарес пригадав фінал Ліги чемпіонів-2014/15

20:12 226 Читать на русском
"Була унікальна ніч", – Суарес пригадав фінал Ліги чемпіонів-2014/15
Луїс Суарес та Юрген Клопп / соцмережі

Форвард Барселони Луїс Суарес не пошкодував компліментів своєму колишньому клубу Ліверпулю та їхньому наставнику Юргену Клоппу та пригадав, як Барселона обіграла Ювентус у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2014/15.

"Це була унікальна ніч, пам'ятна. Для футболіста фінал Ліги чемпіонів – найбільша подія, яку він може пережити. Відповідно перемога над Ювентусом та вечір у Берліні були найбільш знаковими в моєму житті.

Кожен, хто грав у Ліверпулі, пов'язує себе з ним на все життя. Команда грала в грандіозний футбол і мене дуже цікавить, чого вони досягнуть цього року. Вважаю, що можна сконцентруватись.

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Чи хотів би пограти під керівництвом Клоппа? Зараз ми з ним працюємо в двох різних клубах, тому ця тема для мене наразі неактуальна. Але, напевно, кожен гравець мріє попрацювати з цим тренером", – цитує Суареса 11freunde.de.

Теги
Ліга чемпіонів Англія Луїс Суарес Луїс Суарес Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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