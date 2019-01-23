"Была уникальная ночь", – Суарес вспомнил финал Лиги чемпионов-2014/15

Форвард Барселоны Луис Суарес не пожалел комплиментов своему бывшему клубу Ливерпулю и их наставнику Юргену Клоппу и вспомнил, как Барселона обыграла Ювентус в финале Лиги чемпионов сезона 2014/15.

"Это была уникальная ночь, памятная. Для футболиста финал Лиги чемпионов – самое большое событие, которое он может пережить. Согласно победа над Ювентусом и вечер в Берлине были наиболее знаковыми в моей жизни.

Каждый, кто играл в Ливерпуле, связывает себя с ним на всю жизнь. Команда играла в грандиозный футбол и меня очень интересует, чего они достигнут в этом году. Считаю, что можно сконцентрироваться.

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Хотел бы ли я поиграть под руководством Клоппа? Сейчас мы с ним работаем в двух разных клубах, поэтому эта тема для меня сейчас неактуальна. Но, наверное, каждый игрок мечтает поработать с этим тренером", – цитирует Суареса 11freunde.de.